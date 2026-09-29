La sfida russa alla Nato passa da Nord?

Le Svalbard, arcipelago norvegese nel cuore dell’Artico, potrebbero diventare il nuovo banco di prova della NATO. Secondo Politico, Mosca starebbe sondando cavi sottomarini e testando i limiti della presenza militare nell’area. L’operazione, se confermata, si inserirebbe nel quadro della “scommessa” russa sulla tenuta dell’Alleanza di fronte a un ipotetico attacco
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