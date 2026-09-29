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La resistenza contro i data center si fa sentire anche in Europa

Roberta Cavaglià

Roberta Cavaglià
©Getty

Nell’UE ci sono già circa 3mila strutture di elaborazione dati e la loro espansione incontra un’opposizione crescente. Da Marsiglia a Saragozza, dall'Austria all'Italia, i collettivi che si oppongono chiedono meno greenwashing e più voce in capitolo

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