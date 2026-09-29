Quanti temono che l’IA rubi posti di lavoro? Il sondaggio in 37 Paesi

Secondo un'indagine del Pew Research Center, in 34 dei Paesi allo studio la maggioranza delle persone è convinta che i rischi occupazionali saranno alti nei prossimi vent’anni. Vediamo dove è più forte questa convinzione e qual è la fascia anagrafica più preoccupata per le conseguenze economiche, sociali e professionali delle nuove tecnologie