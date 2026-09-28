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Cronaca

Giallo della ricina, un computer e 11 pendrive: si cercano altre prove

Piero Ancona

Piero Ancona

In Questura a Campobasso gli specialisti informatici della Direzione Centrale Anticrimine hanno effettuato le copie forensi del computer e delle 11 pendrive sequestrati il 31 luglio scorso nell’abitazione dei Di Vita. Si spera di ricavare nuovi elementi che possano finalmente indirizzare in maniera decisa le indagini

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