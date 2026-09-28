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Midterm, perché dopo Trump i latinos tornano verso i democratici?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Come dimostra un’analisi di FiftyPlusOne, il fenomeno è particolarmente evidente in Texas e Florida, dove negli ultimi mesi i repubblicani avevano cercato di trarre vantaggio dai loro progressi tra gli elettori ispanici ridisegnando alcuni distretti congressuali

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