Il direttore artistico del Festival presenta a Sky Tg24 la 40esima edizione, in corso a Milano fino all’11 ottobre, che esplora il rapporto tra l’arte coreutica e la pratica dello sport. “Abbiamo deciso di cogliere l’eredità dei Giochi Invernali Milano Cortina. La danza e lo sport rispondono alla stessa domanda: cosa può un corpo?” spiega. E aggiunge: “Quest’anno abbiamo messo al centro la parola ‘trasmissione’ con l’idea di creare un ponte tra il repertorio della danza contemporanea e la nuova creatività”
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