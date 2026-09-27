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Spettacolo

40 anni di MilanOltre, Lorenzo Conti: “Danza e sport esplorano le potenzialità del corpo”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini

Il direttore artistico del Festival presenta a Sky Tg24 la 40esima edizione, in corso a Milano fino all’11 ottobre, che esplora il rapporto tra l’arte coreutica e la pratica dello sport. “Abbiamo deciso di cogliere l’eredità dei Giochi Invernali Milano Cortina. La danza e lo sport rispondono alla stessa domanda: cosa può un corpo?” spiega. E aggiunge: “Quest’anno abbiamo messo al centro la parola ‘trasmissione’ con l’idea di creare un ponte tra il repertorio della danza contemporanea e la nuova creatività” 

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