Meloni si chiude in casa

Per la prima volta in quindici anni un premier italiano diserta l'Assemblea generale dell'ONU. Mentre a New York si discuteva di Kiev, Iran ed energia, la premier sceglieva di restare a casa. Dal tetto agli studenti stranieri, alla cena di gala della moda a Milano. Mosse da campagna elettorale, per provare ad arginare Vannacci, ma che l'Italia rischia di pagare a livello internazionale. E intanto a Palazzo di Vetro, a raccogliere lo spazio lasciato libero, è stato il presidente francese Macron
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