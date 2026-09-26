Dalì e la Moda, quando il Surrealismo diventa stile

La relazione appassionata con sua moglie Gala e quella artistica, ispiratrice di opere d'Arte e stile di vita, con grandi stilisti della sua epoca: da Chanel, a Dior, passando per Schiaparelli e Rabanne. La mostra Dalì e la Moda, al Palazzo Reale di Milano, ci fa immergere nell'universo del Maestro spagnolo, tra eccentricità ed eleganza
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