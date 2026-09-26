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Tecnologia

L'era del solopreneur: la nuova impresa individuale guidata dall’AI

Federico Guerrini
©Getty

Spopolano negli Stati Uniti, ma anche in Cina, le aziende composte da una sola persona coadiuvata da una schiera di agenti artificiali. Un modello che offre vantaggi (chiedere a chi ha superato il miliardo di dollari di fatturato) ma anche svantaggi (il burnout, per esempio)

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