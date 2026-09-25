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A chi parlavano davvero Netanyahu e Abbas nei loro discorsi all'Onu?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

A dare la misura del quadro politico è il fatto che Netanyahu abbia pronunciato il suo discorso dal palco della sala centrale del Palazzo dell'Onu, cioè di un'istituzione verso la quale ha più volte mostrato disprezzo, e che al contrario il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abbas sia stato costretto a intervenire in video. Perché l'amministrazione Usa gli ha negato il visto d'ingresso 

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