Il grido degli adolescenti privi di educazione alla Morte

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità aiuta a leggere il mondo che ci circonda. Oggi il disagio adolescenziale assume forme sempre più gravi e precoci. Tra autolesionismo, depressione e violenza, cosa sta dicendo il malessere dei ragazzi a una società che sembra aver smarrito il senso del limite e della morte?