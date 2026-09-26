Si può limitare l’impatto ambientale di una guerra?

Dalla Prima guerra mondiale fino ai conflitti contemporanei, le guerre hanno lasciato segni duraturi sull'ambiente. Negli anni si è pensato a eserciti “verdi”, tra biocarburanti e proiettili green, nonostante le contraddizioni insite nell’idea di rendere sostenibile un settore nato per distruggere. Come è cambiato l'impatto delle guerre sulla crisi ambientale? Ne ha parlato a Sky Tg24 Insider il biologo Danilo Zagaria, autore di Guerra alla Terra. Conflitti armati e crisi ecologica (Add)