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Si può limitare l’impatto ambientale di una guerra?

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

Dalla Prima guerra mondiale fino ai conflitti contemporanei, le guerre hanno lasciato segni duraturi sull'ambiente. Negli anni si è pensato a eserciti “verdi”, tra biocarburanti e proiettili green, nonostante le contraddizioni insite nell’idea di rendere sostenibile un settore nato per distruggere. Come è cambiato l'impatto delle guerre sulla crisi ambientale? Ne ha parlato a Sky Tg24 Insider il biologo Danilo Zagaria, autore di Guerra alla Terra. Conflitti armati e crisi ecologica (Add)

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