La rivoluzione delle residency: così la musica live cambia il turismo

Da New York a Parigi fino a San Juan, i concerti stanziali non sono più un’esclusiva di Las Vegas. Raccontiamo l'impatto economico e culturale che trasforma intere città. I numeri del fenomeno tra costi di tour alle stelle, legami identitari con i territori e l'esplosione del turismo musicale: i casi Bad Bunny, Celine Dion e Backstreet Boys
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