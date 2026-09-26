La rivoluzione delle residency: così la musica live cambia il turismo

Da New York a Parigi fino a San Juan, i concerti stanziali non sono più un’esclusiva di Las Vegas. Raccontiamo l'impatto economico e culturale che trasforma intere città. I numeri del fenomeno tra costi di tour alle stelle, legami identitari con i territori e l'esplosione del turismo musicale: i casi Bad Bunny, Celine Dion e Backstreet Boys