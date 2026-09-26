Angelo Stano: “Dylan Dog è un eroe perché convive con i nostri mostri”

Nel 1986 disegnò “L’Alba dei Morti Viventi”, primo numero di una delle più popolari serie a fumetti d’Italia che oggi compie 40 anni, contribuendo con Tiziano Sclavi e un gruppo ispiratissimo di sceneggiatori e disegnatori a costruire un personaggio e un mondo di fantasia straordinariamente in grado di interpretare l’inquietudine della quotidianità. L’intervista