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Tecnologia

Dagli agenti Ai alla memoria personale, come cambiano i nostri device

Daniele Semeraro

Daniele Semeraro

Allo Snapdragon Summit 2026 di Maui il gigante dei processori Qualcomm ha presentato i nuovi chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, ma soprattutto una nuova visione dell’intelligenza artificiale: meno chatbot e più assistenti capaci di agire, ricordare e collaborare con l’utente in modo sempre più autonomo

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