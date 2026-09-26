Dagli agenti Ai alla memoria personale, come cambiano i nostri device

Allo Snapdragon Summit 2026 di Maui il gigante dei processori Qualcomm ha presentato i nuovi chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, ma soprattutto una nuova visione dell’intelligenza artificiale: meno chatbot e più assistenti capaci di agire, ricordare e collaborare con l’utente in modo sempre più autonomo
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