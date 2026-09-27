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The Blood of Dawnwalker, vampiri, scelte e un tempo che corre

Lucrezia Goldin

Lucrezia Goldin

Il debutto di Rebel Wolves è un action RPG dark fantasy che convince per una trama avvincente, personaggi ben costruiti e soprattutto un sistema di gioco in cui giorno, notte e la gestione del tempo limitata rivoluzionano l’avventura

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