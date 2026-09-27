Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Serie TV

Golden Axe è una serie animata che sa ridere dei cliché del fantasy

Gianmaria Tammaro

La serie Paramount+ si rivolge a un pubblico adulto, unendo ironia e atmosfere più serie, affrontando temi attuali e decostruendo il genere. Trovando un ottimo compromesso tra l'approccio più puntuale di "The Legend of Vox Machina" e la complessità narrativa di "Arcane"

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ