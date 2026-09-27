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Videogames, FC 27 diventa una piattaforma social con The Grounds

Cristian Paolini

Cristian Paolini

Il videogioco a tema calcistico più famoso del mondo introduce con la nuova modalità una piattaforma in cui muoversi, fare conoscenza con altri utenti grazie alla passione comune e persino entrare in contatto virtualmente con i propri beniamini, da Mbappe a Dybala. Ne abbiamo parlato con Jean-Francois Guastalla, Game Design Director di EA SPORTS FC

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