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Spettacolo

Federica Pellegrini: "A 16 anni non mi volevo abbastanza bene"

Omar Schillaci

Omar Schillaci
©Getty

Un'infanzia passata tra i banchi di scuola e la piscina, l'adolescenza con una difficile accetazione di sé e dei cambiamenti del proprio corpo, le medaglie, i titoli, i record. E poi gli affetti e la famiglia. La Divina del nuoto italiano si racconta a Stories. L'intervista

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