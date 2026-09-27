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Tecnologia

Occhiali, AI e privacy: così Meta immagina il futuro

Cristiana Mancini

©Getty

Dall’audio all’intelligenza artificiale, fino ai display e alle funzioni per l’accessibilità: Meta sta trasformando gli occhiali in una nuova interfaccia. Ming Hua, vicepresidente di Wearables Devices di Meta, racconta a Sky Tg24 Insider come cambieranno i dispositivi, tra assistenti personali, design, privacy e nuove possibilità d’uso

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