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Che impatto ha la vittoria di un Booker Prize?

Ludovica Passeri

Ludovica Passeri

Aspettando di conoscere il vincitore dell'edizione 2026, cerchiamo di capire che effetto ha l'assegnazione di un riconoscimento così importante, il più influente per la narrativa in lingua inglese, sulle vendite e sulla carriera di uno scrittore

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