Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Fariba Hashimi, la ciclista afghana d'argento che per pedalare si vestiva da uomo

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

A Shinshiro, in Giappone, il 22 settembre ha conquistato l’argento ai Giochi Asiatici correndo per l’Afghanistan. Hashimi ha 23 anni e da adolescente si travestiva da uomo e si copriva il volto per potersi allenare in bicicletta: provava così a schivare chi le lanciava pietre e bottiglie per convincerla che lo sport non fosse uno spazio per donne. Oggi vive in Italia, allenata dall’ex campionessa del mondo Alessandra Cappellotto

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ