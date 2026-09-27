A Shinshiro, in Giappone, il 22 settembre ha conquistato l’argento ai Giochi Asiatici correndo per l’Afghanistan. Hashimi ha 23 anni e da adolescente si travestiva da uomo e si copriva il volto per potersi allenare in bicicletta: provava così a schivare chi le lanciava pietre e bottiglie per convincerla che lo sport non fosse uno spazio per donne. Oggi vive in Italia, allenata dall’ex campionessa del mondo Alessandra Cappellotto