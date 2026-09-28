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Politica

Supermedia Youtrend, com’è cambiato il consenso ai partiti in 4 anni?

Salvatore Borghese

Salvatore Borghese

Youtrend
©Getty

A quattro anni dalle elezioni politiche del 2022, la Supermedia YouTrend fotografa un centrodestra in calo e un campo largo che, per la prima volta, supera la coalizione di governo. FdI e Pd crescono, mentre Lega e M5S perdono consensi

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