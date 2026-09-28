La propaganda russa si appropria di logo, grafica e nomi di testate reali per diffondere notizie false: 906 i contenuti individuati da NewsGuard dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Una tecnica sempre più estesa, che punta anche a influenzare i motori di ricerca e i chatbot
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