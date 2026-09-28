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Cinema

Quasi Vera e le influencer virtuali: da Vertigo a Her, perché amiamo chi non esiste

Paolo Nizza

Paolo Nizza

Dal 1° ottobre arriva nelle sale Quasi Vera di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega: un aspirante attore crea con l'intelligenza artificiale Vera, influencer virtuale che diventa fenomeno social. Da Vertigo di Hitchcock a S1m0ne, da Her a Blade Runner 2049 ed Ex Machina, fino a Lil Miquela, Aitana López e l'attrice IA Tilly Norwood, un viaggio tra cinema, social network e IA per capire perché desideriamo e perfino amiamo persone che non esistono. Non invecchiano, non sbagliano: perfette perché finte

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