Dal 1° ottobre arriva nelle sale Quasi Vera di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega: un aspirante attore crea con l'intelligenza artificiale Vera, influencer virtuale che diventa fenomeno social. Da Vertigo di Hitchcock a S1m0ne, da Her a Blade Runner 2049 ed Ex Machina, fino a Lil Miquela, Aitana López e l'attrice IA Tilly Norwood, un viaggio tra cinema, social network e IA per capire perché desideriamo e perfino amiamo persone che non esistono. Non invecchiano, non sbagliano: perfette perché finte