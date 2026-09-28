Se abbiamo ancora un problema di accesso all'aborto

Una residenza revocata o un documento scaduto possono complicare l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, trasformandola in una corsa contro il tempo e imponendo, in alcuni casi, costi significativi. Di barriere economiche, burocratiche e linguistiche abbiamo parlato con Medici del Mondo, che ha creato un Fondo per sostenere chi incontra queste difficoltà: "Quando un diritto dipende dal reddito o dalla burocrazia smette di essere universale"
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