Guerra in Iran, l'unica arma rimasta a Trump è il tempo

Il conflitto, che sta paralizzando lo Stretto di Hormuz e quindi il mondo, appare a sua volta paralizzato. Nella strategia del presidente americano hanno un peso l'appuntamento delle midterm e i calcoli sugli effetti che avrà la pressione economica esercitata su Teheran, ma il suo temporeggiare ha come conseguenza il protrarsi di una guerra che nei piani iniziali dove essere "lampo"
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