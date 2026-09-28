Guerra in Iran, l'unica arma rimasta a Trump è il tempo

Il conflitto, che sta paralizzando lo Stretto di Hormuz e quindi il mondo, appare a sua volta paralizzato. Nella strategia del presidente americano hanno un peso l'appuntamento delle midterm e i calcoli sugli effetti che avrà la pressione economica esercitata su Teheran, ma il suo temporeggiare ha come conseguenza il protrarsi di una guerra che nei piani iniziali dove essere "lampo"