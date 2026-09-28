Serbia verso le elezioni, così il voto diventa un referendum su Vučić

Il presidente uscente, come annunciato a giugno, si è dimesso ma è già immerso nella campagna per le parlamentari anticipate del 25 ottobre e punta a tornare premier. A differenza delle precedenti tornate elettorali, però, il risultato è incerto e si dovrà confrontare con un'opposizione nuova, quella guidata dagli studenti universitari che sono leader delle proteste da quasi due anni e hanno presentato una lista di 250 candidati
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