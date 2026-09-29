Data center nello spazio, si può davvero spostare il cloud in orbita?

Portare capacità di calcolo nello spazio potrebbe ridurre la quantità di dati da trasmettere sulla Terra e alleggerire, in alcuni casi, la pressione su energia, acqua e territorio. Ma un nuovo rapporto dell’Information Technology and Innovation Foundation ridimensiona gli scenari più fantascientifici: almeno nel prossimo futuro i data center orbitali non sostituiranno quelli terrestri. E dovranno fare i conti con calore, radiazioni, costi di lancio, manutenzione, cybersecurity e perfino traffico spaziale