Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Data center nello spazio, si può davvero spostare il cloud in orbita?

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Portare capacità di calcolo nello spazio potrebbe ridurre la quantità di dati da trasmettere sulla Terra e alleggerire, in alcuni casi, la pressione su energia, acqua e territorio. Ma un nuovo rapporto dell’Information Technology and Innovation Foundation ridimensiona gli scenari più fantascientifici: almeno nel prossimo futuro i data center orbitali non sostituiranno quelli terrestri. E dovranno fare i conti con calore, radiazioni, costi di lancio, manutenzione, cybersecurity e perfino traffico spaziale

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ