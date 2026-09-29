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Spettacolo

4 nuovi album imperdibili (che l'algoritmo non vi suggerisce)

Michele Boroni

Michele Boroni
©Getty

Un viaggio fuori dai circuiti commerciali tra l’elettronica sognante di Haruomi Hosono, l'art rock dei Man/Woman/Chainsaw, l’hip-hop creativo di Dahi e il soul tenero di Cleo Sol. La nostra selezione della migliore musica nascosta di fine estate

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