Il primo disco nato in tanti anni di scrittura e sessioni in studio. Con un tema centrale, l’amore, tutto ciò che conta nella vita di tutti i giorni. Gli inizi nelle case di riposo per anziani, dove teneva loro compagnia suonando e cantando. E il piacere nell’ascoltare le storie delle persone che si fermano a parlare con lui dopo i concerti e che poi traduce nei suoi brani: abbiamo incontrato il cantautore statunitense aron!, che ci ha raccontato l’album "Too Close For Running"