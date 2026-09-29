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Musica

aron! racconta il suo primo album "Too Close For Running": "Parlo d'amore, ciò che conta"

Valentina Clemente

Valentina Clemente

Il primo disco nato in tanti anni di scrittura e sessioni in studio. Con un tema centrale, l’amore, tutto ciò che conta nella vita di tutti i giorni. Gli inizi nelle case di riposo per anziani, dove teneva loro compagnia suonando e cantando. E il piacere nell’ascoltare le storie delle persone che si fermano a parlare con lui dopo i concerti e che poi traduce nei suoi brani: abbiamo incontrato il cantautore statunitense aron!, che ci ha raccontato l’album "Too Close For Running"

 

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