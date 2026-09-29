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Netanyahu è in affanno e la sicurezza torna arma elettorale

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

A meno di un mese dal voto in Israele, la tensione cresce. Secondo le ultime rilevazioni di Haaretz, Yashar potrebbe ottenere 23 seggi contro i 21 del Likud di Netanyahu. Il premier israeliano prova a rilanciare la sua immagine di garante della sicurezza dopo il 7 ottobre e due anni di guerre. Sullo sfondo, le tensioni con gli Stati Uniti, le accuse sulla gestione degli allarmi prima dell’attacco di Hamas e il timore di nuove minacce

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