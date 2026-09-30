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Convivenza pacifica israeliani-palestinesi? Impossibile: i sondaggi

Gianluca De Feo

Youtrend
Attivisti partecipano a una manifestazione a Tel Aviv il 6 agosto 2026 contro i recenti attacchi violenti compiuti dai coloni israeliani nella Cisgiordania occupata da Israele.

Un sondaggio condotto la scorsa primavera dal Pew Research Center (ma i cui risultati sono stati pubblicati solo qualche giorno fa) rileva come soltanto il 17% degli israeliani e il 21% dei palestinesi intervistati sostiene che una soluzione a due Stati possa funzionare, mentre rispettivamente il 56% e il 68% considera impossibile una convivenza pacifica

 

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