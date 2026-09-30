Carburanti, vantaggi e svantaggi del tetto ai prezzi di Eni

Il tetto al prezzo dei carburanti deciso da Eni può avere effetti positivi sul piano politico e comunicativo, ma solleva interrogativi sul piano economico. Dal costo per l’azienda e per lo Stato agli effetti sui consumi, fino al ruolo delle partecipate pubbliche: l’analisi sui rischi di una misura generalizzata e sulla necessità di interventi più mirati a sostegno delle famiglie in difficoltà