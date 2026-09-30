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Cronaca

Gli italiani il paradosso del consumo di alcolici: è alto ma anche no

Raffaele Mastrolonardo

Secondo i dati europei gli abitanti della Penisola sono tra coloro che consumano bevande alcoliche più frequentemente. Ma anche tra quelli che si astengono in numero più ampio. Come si spiega questa contraddizione?

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