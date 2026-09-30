Sei donne, sei età, sei storie, una casa: è la convivenza solidale

La convivenza solidale della Comunità di Sant’Egidio è nata nel 2020, in piena pandemia da Covid-19. Oggi, in un appartamento di Genova, sei donne di età e storie diverse condividono giornate, ricordi, acciacchi, pranzi e qualche litigio. Come in ogni casa normale. “È meglio stare insieme che chiusi in casa da soli”, racconta Daniela Reboa, responsabile della struttura