La madre di Federico Barakat: “Lo Stato riconosca i figlicidi”

“Federico è l’unico bambino in Italia a essere stato ucciso in un ambiente protetto”. Antonella Penati racconta a Sky TG24 Insider la sua battaglia per la verità e la giustizia dopo l’uccisione del figlio per mano del padre. Nel libro Mostri a piede libero analizza il fenomeno dei figlicidi paterni e le falle nella protezione dei minori. Al centro anche il disegno di legge 91 presentato in Senato: “Questa indagine vuole dare voce e dignità a tutti i bambini che rischiano di essere dimenticati”