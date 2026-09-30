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Cronaca

La madre di Federico Barakat: “Lo Stato riconosca i figlicidi”

Giulia Mengolini

Giulia Mengolini

“Federico è l’unico bambino in Italia a essere stato ucciso in un ambiente protetto”. Antonella Penati racconta a Sky TG24 Insider la sua battaglia per la verità e la giustizia dopo l’uccisione del figlio per mano del padre. Nel libro Mostri a piede libero analizza il fenomeno dei figlicidi paterni e le falle nella protezione dei minori. Al centro anche il disegno di legge 91 presentato in Senato: “Questa indagine vuole dare voce e dignità a tutti i bambini che rischiano di essere dimenticati”

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