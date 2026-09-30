Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Burnham vuole tornare indietro su Brexit?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Le parole pronunciate dal neo premier britannico in occasione della conferenza annuale del partito laburista fanno discutere sulle sue intenzioni rispetto a un potenziale ritorno tra i 27. Cosa intende con "Potremmo valutare di andare fino in fondo"? Al di là delle possibili interpretazioni, il risultato è che la questione è di nuovo al centro del dibattito ed è forse anche il sintomo di quello che non ha funzionato in questi dieci anni

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ