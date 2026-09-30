Burnham vuole tornare indietro su Brexit?

Le parole pronunciate dal neo premier britannico in occasione della conferenza annuale del partito laburista fanno discutere sulle sue intenzioni rispetto a un potenziale ritorno tra i 27. Cosa intende con "Potremmo valutare di andare fino in fondo"? Al di là delle possibili interpretazioni, il risultato è che la questione è di nuovo al centro del dibattito ed è forse anche il sintomo di quello che non ha funzionato in questi dieci anni
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