Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Il robot sottile come un foglio che nuota grazie a muscoli viventi

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Al MIT hanno realizzato un piccolo robot bioibrido capace di nuotare e cambiare direzione grazie a un singolo strato di cellule muscolari, attivate dalla luce. Dietro un esperimento che sembra quasi un (inquietante) gioco c’è uno dei problemi centrali della robotica: trasformare una forza minuscola in un movimento efficiente e controllabile

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ