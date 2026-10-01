Il robot sottile come un foglio che nuota grazie a muscoli viventi

Al MIT hanno realizzato un piccolo robot bioibrido capace di nuotare e cambiare direzione grazie a un singolo strato di cellule muscolari, attivate dalla luce. Dietro un esperimento che sembra quasi un (inquietante) gioco c’è uno dei problemi centrali della robotica: trasformare una forza minuscola in un movimento efficiente e controllabile
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