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Elezioni in Israele, i partiti in corsa e i sondaggi: quali scenari?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

La posta in gioco va oltre la semplice successione a Netanyahu. Il voto potrebbe ridefinire gli equilibri tra destra, centro, sinistra, partiti religiosi e formazioni arabe, in un parlamento nel quale anche pochi seggi potrebbero risultare determinanti per raggiungere la soglia dei 61 deputati necessaria a formare un governo

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