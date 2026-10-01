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Politica

L'eredità politica di Silvio Berlusconi si è persa?

Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco
©Ansa

Dalla sua visione degli affari internazionali all'idea di Paese: il lascito del fondatore di Forza Italia sembra essersi dissolto. I suoi stanno prendendo strade differenti. Così il berlusconismo, inteso anche come stile, ha attecchito altrove. "Caravanserai" è la rubrica di Pietrangelo Buttafuoco per Sky Insider

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