Mogol compie 90 anni: i testi, Battisti e le parole entrate nella vita degli italiani
In oltre sessant'anni di carriera, Giulio Rapetti, in arte Mogol, ha firmato più di 1.500 testi, contribuendo a cambiare il linguaggio della canzone italiana. Dalle collaborazioni con Lucio Battisti ai brani scritti per alcuni dei principali artisti del Paese, le sue canzoni hanno raccontato amori, ricordi e trasformazioni generazionali. Molti dei suoi versi continuano ancora oggi a far parte del linguaggio quotidiano
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