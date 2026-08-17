In oltre sessant'anni di carriera, Giulio Rapetti, in arte Mogol, ha firmato più di 1.500 testi, contribuendo a cambiare il linguaggio della canzone italiana. Dalle collaborazioni con Lucio Battisti ai brani scritti per alcuni dei principali artisti del Paese, le sue canzoni hanno raccontato amori, ricordi e trasformazioni generazionali. Molti dei suoi versi continuano ancora oggi a far parte del linguaggio quotidiano