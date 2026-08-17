Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

Mogol compie 90 anni: i testi, Battisti e le parole entrate nella vita degli italiani

Massimo Vallorani

Massimo Vallorani

©IPA/Fotogramma

In oltre sessant'anni di carriera, Giulio Rapetti, in arte Mogol, ha firmato più di 1.500 testi, contribuendo a cambiare il linguaggio della canzone italiana. Dalle collaborazioni con Lucio Battisti ai brani scritti per alcuni dei principali artisti del Paese, le sue canzoni hanno raccontato amori, ricordi e trasformazioni generazionali. Molti dei suoi versi continuano ancora oggi a far parte del linguaggio quotidiano

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ