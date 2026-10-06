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Salute e Benessere

Il digiuno intermittente funziona sempre per dimagrire?

Claudia Torrisi

Claudia Torrisi
©IPA/Fotogramma

Tra mode, diete fai da te e social, il rischio di cadere in regimi alimentari che non sono corretti per il proprio corpo è dietro l’angolo. Il digiuno intermittente non va visto come una “dieta miracolosa” adatta a tutti. Oggi ci sono studi che dimostrano che può aiutare a perdere peso, “quello che non è dimostrato è che sia sistematicamente superiore a una buona restrizione calorica tradizionale”, sottolinea la dottoressa Annamaria Colao, specializzata in endocrinologia e malattie del metabolismo

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