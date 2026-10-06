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Tecnologia

Pennisi: “L’IA non è un’amica e non è un terapeuta”

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

La giornalista racconta il suo nuovo libro, Il grande inganno dell’AI: un viaggio fra chatbot, colossi tecnologici, pensiero critico in crisi e nuovi equilibri di potere per capire che cosa l’intelligenza artificiale sa realmente fare, dove invece ci trae in inganno e come imparare a utilizzarla senza delegarle le nostre capacità

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