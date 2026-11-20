La maggioranza vuole vietare i social agli under 13 e limitarne l’accesso fino ai 16 anni. Ma i primi dati australiani mostrano che i divieti non impediscono ai minori di utilizzare le piattaforme, mentre le prove sui benefici per la salute mentale restano incerte. Il nodo è capire se basti fissare un’età minima o se sia necessario intervenire anche sugli algoritmi e sui meccanismi che incentivano l’uso compulsivo dei social