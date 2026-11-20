Sciopero generale, oggi lo stop di 24 ore della Cgil. In piazza anche gli studenti. LIVE
Lo sciopero generale della Cgil è il quinto di fila contro la manovra del governo Meloni che, secondo il sindacato, "accelera il declino e l'impoverimento dell'Italia". Attesi in piazza anche i big del campo largo: Schlein, Conte e Fratoianni. Sciopero generale indetto inoltre dai Cobas: all'origine delle proteste la legge di Bilancio e il carovita. Attesi in piazza anche gli studenti
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Giornata di protesta, con lavoratori e studenti in piazza, e disagi in vista. Lo sciopero generale della Cgil è il quinto di fila contro la manovra del governo Meloni, che "accelera il declino e l'impoverimento dell'Italia". Attesi in piazza anche i big del campo largo: la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente M5s Giuseppe Conte, il leader di Avs Nicola Fratoianni. Giornata anche di mobilitazione studentesca, con i giovani che manifesteranno nelle città italiane ed europee. Sciopero generale indetto inoltre dai Cobas: all'origine delle proteste la legge di Bilancio e il carovita.
Sciopero a Torino, due cortei in mattinata e protesta contro il riarmo
Due cortei in mattinata e una manifestazione contro il riarmo nel pomeriggio a Torino, nella giornata dello sciopero generale della Cgil e della mobilitazione studentesca internazionale. Il corteo dei lavoratori partirà da piazza XVIII Dicembre, con la partecipazione anche di movimenti e realtà universitarie vicine ad Askatasuna. Separata la manifestazione degli studenti dei collettivi Cambiare Rotta e Osa, con partenza da piazza Arbarello. Alle 18 è previsto un presidio in piazza Castello promosso dal movimento Torino è contro il Riarmo. Al centro delle proteste il carovita, la precarietà, i tagli a scuola e sanità e le politiche del governo Meloni.
Studenti in piazza, oltre 50 cortei in tutta Italia
Oltre 50 cortei studenteschi attraversano oggi le città italiane nell'ambito dello sciopero nazionale promosso dalla Rete degli Studenti Medi, dopo settimane di mobilitazioni e più di 150 scuole occupate. La protesta si inserisce anche nello sciopero studentesco europeo e si svolge in concomitanza con quello generale dei lavoratori. "Non accettiamo che il diritto allo studio rimanga soltanto un principio sulla carta: servono scuole accessibili, sicure, inclusive", afferma Angela Verdecchia, coordinatrice nazionale della Rete degli Studenti Medi. Tra le richieste, maggiori investimenti nella scuola pubblica, nell'edilizia scolastica, nel benessere psicologico e nel diritto allo studio.
Sciopero a Roma, chiusa la metro C e tre cortei in centro
Metro C chiusa a Roma per lo sciopero generale indetto dalla Cgil. Atac segnala possibili riduzioni delle corse anche sulle linee A e B e sui mezzi di superficie. In mattinata sono previsti tre cortei nel centro della Capitale: quello della Cgil partirà da piazza Vittorio Emanuele verso via dei Fori Imperiali, mentre gli studenti si raduneranno a Piramide e a piazzale Aldo Moro, davanti alla Sapienza, per raggiungere la stessa area. In programma anche due presidi statici in piazza Santi Apostoli e davanti al ministero dell'Istruzione.
Sciopero, gli orari dello stop a bus, tram e metro nelle città
Lo sciopero del trasporto pubblico locale si svolge nel rispetto delle fasce di garanzia previste nelle diverse città. A Torino lo stop è dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine servizio, a Genova dalle 9 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio. A Bologna dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio, a Firenze dalle 8.15 alle 12.30 e dalle 14.30 a fine servizio. A Roma mezzi fermi dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, a Palermo dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio. Escluse dallo sciopero Atm a Milano, Atvo a Venezia, Anm a Napoli e Amtab a Bari.
Al via lo sciopero generale, proteste e cortei in tutta Italia
Al via lo sciopero generale di 24 ore che coinvolge lavoratori del settore pubblico e privato, dalla scuola alla sanità, fino al trasporto pubblico locale, ai porti e ai taxi. La giornata è segnata da due proteste, una della Cgil e l'altra dei Cobas, e dalla mobilitazione studentesca organizzata a livello europeo. Esclusi dall'astensione, dopo l'intervento della Commissione di garanzia, il trasporto aereo, quello ferroviario e il trasporto merci su rotaia. Per i treni è però previsto un nuovo sciopero dalle 21 di domani, indetto da Sgb e Cub Trasporti.
Aerei e treni esclusi dalla mobilitazione della Cgil
Lo sciopero della Cgilnon riguarda voli e treni, che restano regoalri. Ma il trasporto ferroviario in parte resta a rischio perché dalle 21 di venerdì 20, fino alle 20 di sabato 21 novembre, scatta un altro sciopero, indetto dai sindacati Sgb (Sindacato generale di base) e Cub trasporti.
Sciopero 20 novembre, gli orari dei trasporti e la mappa dei cortei città per città
Lo sciopero generale di venerdì 20 novembre, proclamato dalla Cgil, riguarda l'intera giornata di lavoro e interessa tutti i settori pubblici e privati: dalla scuola alla sanità e fino al trasporto pubblico locale, dai porti ai taxi. Esclusi invece dall'astensione, dopo l'intervento della Commissione di garanzia, il trasporto aereo, ferroviario e il trasporto merci su rotaia. E alla mobilitazione proclamata dal sindacato guidato da Maurizio Landini si aggiunge quella indetta dai Cobas nella stessa giornata: per entrambe sono previsti cortei e manifestazioni (100 le piazze annunciate da Corso d'Italia) a livello nazionale.
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Occupato dipartimento di Fisica alla Sapienza, verso lo sciopero universitario
Dopo Lettere e Scienze Politiche, è stato occupato il dipartimento di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma. Rimarrà bloccato fino alla partenza del corteo studentesco previsto per stamattina, che si dirigerà verso i ministeri di scuola e università. Lo riporta un post pubblicato su Instagram dal collettivo Cambiare Rotta. "Blocchiamo un dipartimento che negli ultimi anni è stato al centro delle lotte degli studenti per rompere le catene che legano l'università alla filiera bellica, a partire dall'accordo di cooperazione scientifica e industriale tra Italia e Israele che abbiamo contestato l'anno scorso", si legge. Cambiare Rotta punta il dito contro "classi dirigenti europee che soffiano sui venti di guerra". "Non possiamo - aggiunge il collettivo - accettare che l'unico futuro che ci viene prospettato sia quello della leva militare o di lavorare per la ricerca bellica, mentre le nostre università sono definanziate e cadono a pezzi. Blocchiamo la militarizzazione di università e ricerca, come da mesi chiediamo con La Conoscenza non Marcia". L'appuntamento è questa mattina alle 8:30 al piazzale del Marconi con studenti e docenti, che si uniranno poi al corteo universitario che partirà da piazzale Aldo Moro.