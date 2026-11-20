Dopo Lettere e Scienze Politiche, è stato occupato il dipartimento di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma. Rimarrà bloccato fino alla partenza del corteo studentesco previsto per stamattina, che si dirigerà verso i ministeri di scuola e università. Lo riporta un post pubblicato su Instagram dal collettivo Cambiare Rotta. "Blocchiamo un dipartimento che negli ultimi anni è stato al centro delle lotte degli studenti per rompere le catene che legano l'università alla filiera bellica, a partire dall'accordo di cooperazione scientifica e industriale tra Italia e Israele che abbiamo contestato l'anno scorso", si legge. Cambiare Rotta punta il dito contro "classi dirigenti europee che soffiano sui venti di guerra". "Non possiamo - aggiunge il collettivo - accettare che l'unico futuro che ci viene prospettato sia quello della leva militare o di lavorare per la ricerca bellica, mentre le nostre università sono definanziate e cadono a pezzi. Blocchiamo la militarizzazione di università e ricerca, come da mesi chiediamo con La Conoscenza non Marcia". L'appuntamento è questa mattina alle 8:30 al piazzale del Marconi con studenti e docenti, che si uniranno poi al corteo universitario che partirà da piazzale Aldo Moro.