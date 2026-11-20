Lavoratori e studenti scendono in piazza in due proteste - una indetta dalla Cgil e l'altra dai Cobas - e per la mobilitazione studentesca organizzata a livello europeo. In testa al corteo di Roma il segretario della Cgil, Maurizio Landini. Migliaia sfilano a Torino. A Milano sul monumento a Giuseppe Garibaldi campeggia uno striscione con la scritta "Occupiamo il presente per pretendere il futuro"