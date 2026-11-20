Sciopero generale 20 novembre, manifestazioni e cortei da Nord a Sud. FOTO
Lavoratori e studenti scendono in piazza in due proteste - una indetta dalla Cgil e l'altra dai Cobas - e per la mobilitazione studentesca organizzata a livello europeo. In testa al corteo di Roma il segretario della Cgil, Maurizio Landini. Migliaia sfilano a Torino. A Milano sul monumento a Giuseppe Garibaldi campeggia uno striscione con la scritta "Occupiamo il presente per pretendere il futuro"
- Giornata di sciopero generale in tutta Italia. Lavoratori e studenti sono scesi in piazza in due proteste - una della Cgil e l'altra dei Cobas - e per la mobilitazione studentesca organizzata a livello europeo. Lo stop è di 24 ore e interessa tutti i settori pubblici e privati: dalla scuola alla sanità e fino al trasporto pubblico locale, ma anche porti e taxi.
- "Anche dopo una giornata come questa, che sta fin dall'inizio indicando un successo davvero molto importante, noi non ci fermeremo. Andremo avanti nei prossimi giorni e continueremo con le mobilitazioni nelle piazze", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal corteo a Roma, invitando "tutta la politica" ad ascoltare.
- "Il governo mi sembra un po' in confusione. Non ho mai visto un governo che presenta una Manovra e poi che ci sono duemila emendamenti della maggioranza per cambiarla - ha aggiunto Landini - I primi che pensano di aver fatto una Manovra che fa schifo sono loro, perché altrimenti non avrebbero presentato duemila emendamenti".
- A Torino sfilano il corteo dei lavoratori e quello degli studenti dei collettivi Cambiare Rotta e Osa. Al primo è confluito anche uno spezzone sociale formato dai movimenti antagonisti e dalle realtà universitarie vicine ad Askatasuna. Nel pomeriggio l'appuntamento annunciato dal movimento cittadino Torino contro il Riarmo.
- "Soffia ancora il vento della protesta", è il messaggio lanciato al microfono dallo spezzone sociale di Torino. Oggi siamo scesi di nuovo in piazza contro il riarmo, contro la guerra e questo governo che ci sta portando al collasso. Oggi vogliamo gridare contro la Meloni e contro chi le siede vicino nei palazzi del potere. Vogliono dividerci, metterci l'uno contro l'altro, ma la forza di stare insieme ce la dà il movimento in questo momento in cui in tutta Europa si sta scendendo in piazza", dicono al megafono.
- "Continueremo a scendere in piazza ogni sabato, fin quando le condizioni di vita in questo Paese non cambieranno", affermano gli organizzatori dello spezzone sociale a Torino. "La responsabilità è del governo ma anche del campo largo e del Partito Democratico, che ha governato negli anni scorsi e che oggi scende in piazza per una passerella elettorale. Se avessero dignità se ne dovrebbero andare, sono loro che hanno fatto il primo decreto sicurezza, il Jobs Act e l'alternanza scuola-lavoro".
- Anche a Milano è "uno sciopero partecipato di lavoratrici, lavoratori e studenti insieme - ha detto il segretario della Cgil di Milano Luca Stanzione a margine del corteo -, che dicono che ancora una volta perdiamo tempo di fronte ad un Paese che arretra, un'area metropolitana che decresce, e c'è un governo che prova a galleggiare". "Una parte di questo corteo viene fatta con gli studenti - ha concluso - proprio per dire che il futuro è loro ed è compito nostro consegnargli un Paese migliore di quello che abbiamo trovato oggi".
- In testa al corteo della Cgil a MIlano c'è uno striscione con la scritta "Il futuro è adesso". In piazza i lavoratori di diverse aziende del territorio, della pubblica amministrazione, della sanità e delle scuole. Presenti anche esponenti della politica, fra cui i candidati alle primarie a sindaco di Milano del centrosinistra Pierfrancesco Majorino e Mario Calabresi, esponenti del Movimento 5 Stelle e di Avs.
- Sono circa un migliaio gli studenti che si sono radunati in largo Cairoli, a Milano, per la mobilitazione. Sul monumento a Giuseppe Garibaldi campeggia uno striscione con la scritta "Occupiamo il presente per pretendere il futuro". Tra gli altri cartelli "Generazione Maranza", "Fight for our future" e "Finanziate il futuro non i massacri".
- Circa 7.000 i manifestanti in corteo a Genova per lo sciopero generale indetto dalla Cgil. In piazza gli striscioni degli studenti con la scritta "Generazione in rivolta", i lavoratori della Fiom impegnati sulle vertenze industriali del territorio, da Ilva a Ericsson, e numerose categorie che chiedono risposte al governo.
- Nel capoluogo ligure anche il corteo degli studenti di Osa e Cambiare Rotta contro guerra, riarmo e la leva, oltre al caro vita. In circa 500 si sono dati appuntamento a piazza De Ferrari e hanno sfilato verso piazza Corvetto. Tra gli slogan anche "Meloni, Meloni dimissioni". Accanto agli studenti anche i portuali del Calp.