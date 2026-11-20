Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il trilaterale tra Trump, Putin e Xi Jinping a Shenzhen in Cina, dove i tre hanno firmato un patto su quattro punti, tra sicurezza energetica e dialogo sul nucleare. Spazio anche all'addio a Corrado Augias: il giornalista aveva 91 anni. In evidenza anche l'emendamento sui libri digitali a scuola, che passa ma senza l'appoggio di Forza Italia