Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il trilaterale tra Trump, Putin e Xi Jinping a Shenzhen in Cina, dove i tre hanno firmato un patto su quattro punti, tra sicurezza energetica e dialogo sul nucleare. Spazio anche all'addio a Corrado Augias: il giornalista aveva 91 anni. In evidenza anche l'emendamento sui libri digitali a scuola, che passa ma senza l'appoggio di Forza Italia
- In apertura il trilaterale tra Trump, Putin e Xi a Shenzen in Cina, dove i tre hanno adottato una "dichiarazione di pace". Nel frattempo, Merz si dice "pronto a incontrare la Russia in un luogo neutrale". Mentre Trump chiama i Volenterosi e critica gli aiuti a Kiev. Spazio anche all'addio a Corrado Augias, "il gentiluomo della cultura". In evidenza anche la "lite nella maggioranza" in Senato, dove Fi "vota con l'opposizione" sugli e-book a scuola. Infine, il debutto di Anthropic a Wall Street da "duemila miliardi".
- La prima pagina di Repubblica è dedicata al ricordo di Corrado Augias: "Maestro di giornalismo, divulgatore di cultura e paladino della democrazia. Augias amava il suo pubblico e ne era totalmente ricambiato". In evidenza anche il trilaterale tra Trump, Putin e Xi a Shenzhen: "Tre uomini e una finta pace". Infine, il governo diviso sugli e-book: "Meloni sfida i Berlusconi".
- "Il patto dei grandi senza pace" è il titolo d'apertura della Stampa sul trilaterale tra Trump, Putin e Xi in Cina. I tre siglano un'intesa in 4 punti: "Riforma dell'Onu, sicurezza energetica, immunità dei leader, dialogo sul nucleare". Trump poi attacca i Volenterosi: "Non date soldi a Kiev". Spazio anche alla burocrazia: "Zes unica per il Centro-Nord". In evidenza anche la Manovra: "Altro vertice senza accordo, ira della premier: 'Basta polemiche'". Infine, il decreto sui libri digitali a scuola: Fi vota contro, ma la legge passa.
- In primo piano il trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Cina a Shenzen: Trump, Putin e Xi firmano un patto. Trump chiama i Volenterosi: "Perché altri soldi a Zelensky?". Spazio anche all'emendamento sugli e-book a scuola: "Maggioranza divisa, la noma passa senza FI". In evidenza anche l'addio a Corrado Augias, "rigore contro il conformismo". In prima pagina anche Anthropic che "sfida la bolla IA" mentre "il titolo corre all'esordio". Infine, la tragedia di Crans Montana: "Dopo la strage il turismo si ferma".
- In prima pagina l'intervista a Kimi Antonelli: "Ho ancora fame". Poi aggiunge: "Voglio anche il decimo GP. Ho sentito l'amore dell'Italia, Mattarella è come un nonno. L'urlo di San Siro da brividi". Spazio anche all'Inter, con Thuram che "chiede più soldi" mentre la società "punta al rinnovo". Poi, il Milan con l'"incredibile Modric": "A 41 anni gioca sempre lui". In evidenza anche la Juve con il "macigno Champions".
- "Perché sempre lui" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport su Max Allegri, "il primo bersaglio" che è "sotto esame". Domani riparte il campionato mentre il Napoli è decimo. L'editoriale di Zazzaroni: "Essere Allegri non è poi così semplice". Spazio anche alla Juve, con Sorloth "in salita". Poi il Milan, con "gli alleati di Morim", e l'Inter, raddoppiato da Chivu. In prima pagina anche il tennis con Alcaraz infortunato che oggi sfida Cobolli.
- In apertura l'intervista a Cesare Prandelli, che consiglia Scamacca alla Juve: "Europa e Scamacca, vai Juve!". Poi aggiunge: "Almeno 6-7 in Nazionale, come una volta, sarebbe bellissimo. Alla Coppa bisogna puntare: occasione unica". Spazio anche al Torino con le parole di Abate: "Coraggio? Il Toro ce l'ha". In evidenza anche il tennis con la Coppa Davis e il rientro in squadra di Berrettini, mentre alle Atp Finals Cobolli sfida Alcaraz.
- In primo piano il debutto di Anthropic: "Partenza sprint poi il titolo rallenta la corsa". Spazio anche alla Manovra, con l'arrivo dell'estensione al Nord della Zes unica. In evidenza anche il "balzo" dei consumi di energia elettrica: "I condizionatori superano il riscaldamento". Poi, le banche, con la sede di Unicredit-Commerz che resta in Germania. In prima pagina anche il trilaterale Trump-Putin-Xi e la firma di una "dichiarazione di pace in quattro punti per un mondo sicuro".
- "Tutte le bugie di Meloni nei video sulla manovra" è il titolo d'apertura del Fatto Quotidiano sulla legge di bilancio. La premier "trucca le carte sulle tasse tagliate ai ricchi, i fondi alla scuola e i prelievi fiscali da aumenti salariali", scrive il quotidiano. Mentre Forza Italia vota contro l'emendamento sugli e-book a scuola. In prima pagina anche l'addio a Corrado Augias, "ultimo intellettuale elegante della tivù di una volta". Poi, il trilaterale Trump-Putin-Xi: i tre "frenano le atomiche e la Corte dell'Onu".
- In primo piano "la nuova verità su Berlusconi": "La manina di De Gennaro, la prima velina a D'Avanzo e il ruolo di Boccassini, così cominciò l'assalto di Repubblica al Cav". Spazio anche all'addio a Corrado Augias. In evidenza anche la "fuga" dal Pd di Fiano e Fioroni. Poi, il caso di una giovane donna a Novellara "tra sevizie e divieti": "Si salva dai parenti gettandosi dall'auto".
- "Ora Z" è il titolo d'apertura del Manifesto dedicato allo sciopero internazionale studentesco di oggi in tutta Europa. Tra i temi, "istruzione, vita dignitosa, no al riarmo, no alle guerre e al genocidio". Spazio anche al trilateralòe Trump-Putin-Xi in Cina: "Il brindisi del petrolio a Shenzen". In evidenza anche la questione migranti con le ong che chiedono al campo largo: "Firmate questi impegni". Poi, l'addio a Corrado Augias, "eleganza antifascista".
- In primo piano l'inchiesta di Libero su "gli spioni dell'Inps a 5 stelle". "I 'pc fantasma' dell'ente tra il 2020 e il 2022 hanno fatto ricerche su politici, da Renzi a Bossi jr". Spazio anche all'addio a Corrado Augias. In evidenza anche il caso della giovane donna di Novellara, fuggita dai parenti gettandosi dall'auto. In prima pagina anche le scuole occupate: "Due milioni di danni".
- "Una pace per finta" è l'apertura di Domani sul trilaterale Trump-Putin-Xi, dove i tre hanno firmato una "dichiarazione di pace" senza citare Iran e Ucraina. Nel frattempo, l'Europa "sempre più sola: il tycoon attacca Bruxelles per i nuovi aiuti a Kiev". Sulla questione, l'editoriale di Ignazi: "Senza orgoglio e senza diritti, così la Ue ha perso voce". Spazio anche all'addio a Corrado Augias: "Una guida nella Babele".
- In primo piano l'accordo tra Trump, Putin e Xi in Cina: "Patti senza impegno". I tre leader firmano un'intesa per "ridurre i rischi sul nucleare". Mentre Putin invita i leader europei a Mosca per parlare di Ucraina. Spazio anche alla Giornata sui diritti dell'infanzia: "Da Hiroshima a Gaza, un Nobel ai sogni di pace". Poi la sentenza della Corte Onu sul Myanmar: "Sui Rohingya consumato un genocidio". In evidenza anche la prima sentenza su social e minori che "si fa attendere".
- "Il castello delle cerimonie" è l'apertura del Riformista sul trilaterale tra Trump, Putin e Xi a Shenzen, dove i tre hanno rilasciato una "dichiarazione di pace". I leader hanno discusso anche di "nucleare e Ucraina ma si è concluso tutto senza un accordo concreto". Spazio anche all'addio a Corrado Augias con il ricordo di Guzzanti "tra litigate e affetto". Infine, l'editoriale di Bonanni: "Lo sciopero che non c'è".
- In primo piano il trilaterale tra Usa, Russia e Cina. Trump "sceglie Putin e Xi" e dice all'Europa: "Basta soldi a Kiev". Durante l'incontro, i tre leader non parlano dei conflitti ma "si impegnano a non usare armi nucleari". Spazio anche allo "scontro" nella maggioranza sulla questione degli e-book a scuola. In evidenza anche l'addio a Corrado Augias: "E la tv-verità prese voce". Infine, l'esordio "con il botto" a Wall Street per Anthropic.