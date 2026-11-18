Cyberattacchi, sondaggio: preoccupato il 76% degli italiani. Per il 73% Paese impreparato
Il 76% degli italiani si dice preoccupato del rischio di attacchi informatici contro il Paese e il 65% teme di subirne personalmente uno. La minaccia è percepita come concreta anche perché vissuta in prima persona: nell’ultimo anno sette cittadini su dieci hanno subìto almeno un episodio, dai messaggi truffa (57%) alle telefonate di falsi operatori e alle comunicazioni di furto di dati (20% ciascuno). È quanto emerge dal sondaggio di Youtrend per Sky TG24
- Il 76% degli italiani si dice preoccupato del rischio di attacchi informatici contro il Paese (27% “molto”, 49% “abbastanza”), contro il 20% poco o per nulla preoccupato. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio Youtrend per Sky TG24.
- Invece, il timore di subire personalmente un attacco è più contenuto ma riguarda comunque il 65%. Negli ultimi 12 mesi il 57% degli intervistati ha ricevuto un SMS, una mail o un messaggio truffa che chiedeva dati personali o bancari, il 20% una telefonata da parte di finti operatori di banche, Poste o altri enti e il 20% comunicazione da un’azienda che i propri dati erano stati sottratti. Il 10% ha subito accesso di estranei a un proprio account; il 7% ha trovato addebiti non autorizzati. Solo il 28% non ha subito questi episodi.
- Il quadro è completato dal giudizio sulle difese nazionali: per il 73% l’Italia non è sufficientemente preparata.
- Lo scetticismo è più forte fra i 18-34enni (87%, con appena il 7% che considera il Paese pronto) e nel Campo Largo (85%), ma prevale anche fra gli elettori di centrodestra (60%), dove solo il 32% giudica l’Italia preparata.
- L’attacco ai supermercati europei è il caso recente che preoccupa di più (80%).
- Al second posto, a livello di preoccupazione, ci sono le minacce via web di bombe a bordo degli aerei di linea (74%).
- Segue, sempre a livello di preoccupazione, quella per le e-mail di minaccia arrivate alle scuole italiane (66%).
- Le donne sono più preoccupate degli uomini in tutti e tre i casi, con il divario più ampio sulle scuole: 79% contro 54%, 25 punti di differenza.
- Passando invece alla guerra in Ucraina, dopo il nuovo round di trattative di Abu Dhabi, il 56% degli italiani ritiene che l’esito più probabile sia una prosecuzione della guerra simile agli ultimi mesi (+5% rispetto a dicembre 2025). Il 16% si attende una tregua temporanea (-1%) e solo il 6% una pace duratura (-3%), mentre l’ipotesi di un’escalation su scala più ampia scende al 7% (-3%). Il 15% non si esprime (+2%).
- Sulla posizione futura dell’Italia, il 39% vorrebbe smettere di inviare armi e finanziamenti assumendo un atteggiamento neutrale (+1 rispetto a dicembre 2025) e il 19% fermare le armi mantenendo il sostegno economico (+2%). Il 23% vorrebbe continuare a inviare armi senza truppe (-3%) e solo il 4% aumentare il sostegno fino all’invio di truppe (-3%). Il 15% non si esprime (+3%).
- La frattura attraversa entrambe le coalizioni: lo stop all’invio di armi raccoglie il 56% fra gli elettori di centrodestra e il 57% nel Campo Largo.
- Nel centrosinistra gli elettori del PD sono i più favorevoli a proseguire il sostegno militare, mentre fra quelli M5S il 71% vuole fermarlo (52% per la neutralità).
- Nel centrodestra sono gli elettori FdI a volere in maggioranza lo stop, più di quelli delle altre liste di centrodestra. Futuro Nazionale si distingue con il 92% dei suoi elettori a favore della neutralità, mentre fra gli elettori di centro prevale la linea del sostegno militare. Entrambi i dati vanno presi con cautela per la base ridotta.
- Sulle intenzioni di voto, rispetto alla rilevazione dell’11 novembre, il quadro generale è sostanzialmente invariato: Fratelli d’Italia è al 27,2% (-0,2%), il Partito Democratico al 20,6% (+0,3%) e il Movimento 5 Stelle al 13,7% (+0,5%). Il distacco fra FdI e PD è di 6,6 punti. Futuro Nazionale scende al 6,6% (-0,6%) e viene raggiunto da Forza Italia, anch’essa al 6,6% (-0,1%).
- Seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 6,4% (+0,1%) e la Lega al 5,3% (-0,2%), che resta dietro a FN. Nell’area centrista Azione è al 3,3% (-0,3%), Italia Viva al 2,8% (-0,1%).
- Poi c'è Ora all’1,1% (+0,1%). L’area degli indecisi e astenuti cala al 33,2%.
- Nello scenario per coalizioni il centrosinistra (PD, M5S, AVS, Italia Viva e altre liste) sale al 45,0% (+1%), mentre il centrodestra (FdI, FI, Lega e altre liste) è al 40,8% (-0,3%): il vantaggio del campo progressista è di 4,2 punti. Futuro Nazionale, fuori dalla coalizione, è al 6,6% (-0,6%), Azione al 3,3% (-0,3%). Sommando FN al centrodestra si arriverebbe al 47,4%, 2,4 punti sopra il centrosinistra: il posizionamento di Futuro Nazionale resta determinante per gli equilibri fra i due poli.
- Su quanto fatto dal governo Meloni dall’autunno 2022 a oggi, il 38% degli italiani dà un giudizio positivo, con una crescita di 4 punti rispetto alla settimana precedente, e il 58% negativo, con il 4% di indecisi. Tra gli elettori di centrodestra il giudizio positivo arriva al 91%, mentre nel Campo Largo i negativi sono al 95% e fra gli elettori di centro all’88%. Si distingue l’elettorato di Futuro Nazionale, dove i positivi si fermano al 61% e i negativi salgono al 39% (dato da prendere con cautela per la base ridotta).
- Sondaggio svolto con metodologia CAWI tra il 14 e il 16 novembre 2026 su un campione di 810 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagati per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d’errore è del +/- 3,4% con un intervallo di confidenza del 95%.