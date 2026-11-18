Il 76% degli italiani si dice preoccupato del rischio di attacchi informatici contro il Paese e il 65% teme di subirne personalmente uno. La minaccia è percepita come concreta anche perché vissuta in prima persona: nell’ultimo anno sette cittadini su dieci hanno subìto almeno un episodio, dai messaggi truffa (57%) alle telefonate di falsi operatori e alle comunicazioni di furto di dati (20% ciascuno). È quanto emerge dal sondaggio di Youtrend per Sky TG24