Dalle scuole ai voli fino a supermercati, un mese di falsi allarmi bomba e attacchi hackerCronaca
Introduzione
Ieri circa 6mila scuole - secondo quanto fatto sapere dal ministero dell'Istruzione - hanno ricevuto una mail contenente un falso allarme bomba. Sebbene non tutti gli istituti siano stati evacuati, la situazione ha ovviamente creato preoccupazione e grandi disagi. Il governo si è riunito ieri per esaminare quanto sta avvenendo e ha convocato per oggi un vertice con i leader dell’opposizione. Del resto l’allerta inviata alle scuole è solamente l’ultimo episodio dell’ultimo mese, nel quale sono stati colpiti diversi settori dal trasporto aereo fino ai supermercati.
Quello che devi sapere
L’attacco ai supermercati in Francia
Il primo episodio segnalato nell’ultimo mese è avvenuto tra l’11 e il 12 ottobre in Francia: un attacco informatico ha colpito centinaia di supermercati e i loro sistemi di refrigerazione. In particolare a essere preso di mira è stato il software danese Danfoss, che gestisce gran parte dei sistemi di refrigerazione della grande distribuzione francese. La manipolazione della temperatura dei frigoriferi ha causato tonnellate di cibo da buttare e danni per milioni di euro.
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Gli episodi del 19 ottobre
Il 19 ottobre poi falsi allarmi bomba hanno interessato centinaia di istituti scolastici di diversi Paesi: Irlanda del Nord, Scozia, Ungheria e Serbia. Non è stato però accertato un collegamento tra i vari messaggi.
I primi allarmi alle scuole in Italia
Si arriva così al 2 novembre, data in cui sono state diverse le allerte scattate in Italia e anche in Europa. Per quanto concerne le scuole, ai dirigenti di 280 istituti del nostro Paese è stato inviato un messaggio di posta elettronica firmato 'Corpo della guardia della rivoluzione islamica', in cui si annunciava di aver lasciato un sacchetto con all'interno esplosivo e un detonatore che avrebbero azionato dopo un'ora. Anche in questo caso, nessuna bomba è stata rinvenuta.
L’attacco ai supermercati in Europa
Ma il 2 novembre non è stato segnato solo da falsi allarmi alle scuole: in Belgio, Svezia, Lussemburgo, Estonia, Olanda e Irlanda sono state segnalata anomalie nelle catene della grande distribuzione. Anche qui, come avvenuto in Francia, i freezer hanno visto le temperature schizzate a 50 gradi sopra lo zero. E anche in Italia alcuni punti vendita, tra cui almeno tre a Catania e uno a Palermo, si sono verificati attacchi hacker ai sistemi di refrigerazione dei banchi alimentari. L'Unione Europea quel giorno ha definito la situazione "altamente preoccupante".
L’attacco alle banche del sangue
E poi, è stato il momento perfino delle banche del sangue in Francia: il 4 novembre infatti anche i frigoriferi utilizzati per la conservazione delle donazioni di sangue nel Paese sono finiti sotto i colpi degli hacker. Per fortuna senza conseguenze.
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Gli allarmi bomba sugli aerei
Dalle scuole ai supermercati, le allerte si sono poi spostate nei cieli europei. Il primo episodio è avvenuto a inizio novembre, quando in diverse città sono arrivate segnalazioni di esplosivo a bordo di alcuni voli di linea, tra cui due su tratte che toccavano l'Italia: due voli Ryanair in arrivo a Roma da Lisbona e Dublino. Sono stati subito attivati i protocolli di sicurezza e si sono sollevati in volo anche due caccia Eurofighter dell'Aeronautica Militare per scortare il volo partito da Dublino fino all'atterraggio sulla pista di Fiumicino.
I nuovi allarmi del 5 e 6 novembre
Lo stesso copione si è ripetuto due giorni dopo, il 5 novembre, con una ventina di aerei interessati, di cui almeno sette in partenza o in arrivo in Italia. Il messaggio in italiano era firmato 'Combattenti dello Stato Maschile', un nome che rimanda al movimento russo ultranazionalista e misogino 'Muzhskoye Gosudarstvo', che ha poi preso le distanze con un post sui social qualche ora più tardi. Si è proseguito anche il giorno successivo, il 6 novembre: "Questo è solo l'inizio", era stato promesso in una rivendicazione inviata via mail ad alcune testate giornalistiche a firma Mikhail Andropov, la stessa firma comparsa nella mail recapitata ieri alle scuole.
Gli allarmi bomba a scuola l’11 novembre
Si arriva così a ieri, 11 novembre, quando circa 6mila scuole in Italia hanno ricevuto una mail contenente un falso allarme bomba. Nessun ordigno è stato ritrovato. Centinaia di istituti sono comunque stati evacuati. Il governo Meloni ha tenuto un vertice per valutare come rispondere alla situazione, e oggi è in calendario l’incontro tra la premier e i leader dell’opposizione per fare il punto su quanto sta avvenendo.
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L’opinione dell’esperto
Di quanto avvenuto ieri ha parlato Arije Antinori, professore di Criminologia alla Sapienza Università di Roma ed esperto dell' EU Knowledge Hub on Prevention of Radicalisation (Eukh), l'iniziativa della Commissione Europea lanciata nel 2024 per contrastare estremismo violento e terrorismo negli Stati membri: “Gli allarmi nelle scuole sono una minaccia immateriale che ha conseguenze a livello sociale, cognitivo e istituzionale. Sfruttano cioè il funzionamento ordinario della società per moltiplicare un effetto destabilizzante" e "la scuola è determinante perché è la porta d'ingresso di un sistema interdipendente costituito da famiglie, istituzioni, media e opinione pubblica, che si sorreggono attraverso un rapporto di fiducia".
Obiettivo “mandare in crisi il sistema”
In pratica, secondo il professor Arije Antinori, "si attacca il sistema di relazioni", "si sovraccaricano le istituzioni di compiti" e si determina un ambiente nel quale diventa difficile riconoscere una minaccia autentica da una falsa. Inoltre "tutto diventa un'infrastruttura critica, anche la quotidianità". L'obiettivo è "mandare in crisi il nostro sistema" e "indurci a fare passi indietro nei processi democratici".
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