Introduzione

Ieri circa 6mila scuole - secondo quanto fatto sapere dal ministero dell'Istruzione - hanno ricevuto una mail contenente un falso allarme bomba. Sebbene non tutti gli istituti siano stati evacuati, la situazione ha ovviamente creato preoccupazione e grandi disagi. Il governo si è riunito ieri per esaminare quanto sta avvenendo e ha convocato per oggi un vertice con i leader dell’opposizione. Del resto l’allerta inviata alle scuole è solamente l’ultimo episodio dell’ultimo mese, nel quale sono stati colpiti diversi settori dal trasporto aereo fino ai supermercati.